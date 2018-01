Pisa, sul mercato si continua a lavorare. Idea Zappa, sogno Mazzeo

PISA – Diventa sempre più concreta un ipotesi di scambio tra il Pisa ed il Pordenone. I friulani vogliono il centrocampista Roberto Zammarini in cambio in Toscana arriverebbe il centrocampista offensivo Miguel Saint Maza classe 93 25 anni appena compiuti il 6 gennaio scorso lo spagnolo potrebbe essere sicuramente un buon affare per rinforzare il reparto offensivo.

di Francesco Michelotti

Sembra ai titoli di coda almeno per quest’anno l’esperienza di Giulio Favale con il Pisa. Infatti il giovane terzino sta per accasarsi al Gavorrano di mister Giancarlo Favarin. Questa operazione sbloccherebbe l’arrivo dall’esterno Lisi dalla Juve Stabia ma il Pisa sta seguendo anche il giovane Claudio Zappa esterno classe 97 lo scorso anno alla Pistoiese ma di proprietà della Juventus.

Piace ancora Palermo, ancora richieste per Maltese mentre i nerazzurri trattano ancora Spano della Reggiana e strizzano l’occhio all’attaccante del Foggia Fabio Mazzeo corteggiato dal Pisa dalla scorsa estate e sempre nei desideri del duo Ferrara – Giovanni Corrado.