Il Pisa torna al lavoro. Il return match con la Viterbese è dietro l’angolo

PISA – Usciti battuti dal match d’andata al “Rocchi” di Viterbo dalla sfida valida per il Primo Turno Nazionale dei Playoff 2018 i nerazzurri sono rientrati in nottata dalla trasferta nel Lazio subito pronti e carichi per il return match in programma mercoledì alle ore 20.30 all’Arena Garibaldi.

Gli allenamenti sono ripresi questo pomeriggio sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado: una seduta differenziata e di scarico per chi ha giocato a Viterbo.

Il programma della settimana proseguirà martedì pomeriggio con la rifinitura che precederà il ritiro pre-gara presso il Tower Plaza Hotel.

Mercoledì mattina il risveglio muscolare come ultimo impegno prima della sfida dell’Arena alle ore 20.30, che varrà l’accesso ai quarti di finale dei play off.