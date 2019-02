Pisa torna subito al lavoro dopo la vittoria in Coppa. Domenica c’e’ la Pistoiese

PISA – Allenamento mattutino per il Pisa Sporting Club reduce dal successo negli ottavi di finale di Coppa Italia. Adesso i nerazzurri dovranno attendere l’esito della sfida tra Teramo e Viterbese per conoscere l’avversario nei quarti di finale che verranno nuovamente giocati in gara unica con lo stadio ospitante deciso mediante sorteggio.

Domenica però sarà nuovamente campionato e i nerazzurri ospiteranno all’Arena Garibaldi la Pistoiese nel match in programma alle ore 18.30. Per prepararsi alla sfida con gli arancioni lo staff tecnico nerazzurro ha programmato un allenamento pomeridiano a San Piero per venerdì e la tradizionale rifinitura all’Arena al sabato.

Nella mattinata di giovedì il gruppo è stato diviso in due per una seduta differenziata sulla base dei carichi di lavoro dei singoli calciatori. Prima del termine una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una breve partitella a ranghi contrapposti.