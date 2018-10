Il Pisa torna a sudare in vista dell’Alessandria

PISA – Riprende oggi pomeriggio a San Piero a Grado l’attività agonistica del Pisa Sporting Club dopo la sconfitta di Piacenza.

In vista del prossimo impegno casalingo di campionato programmato per domenica (ore 16.30) contro l’Alessandria all’Arena Garibaldi, lo staff tecnico nerazzurro ha disegnato una settimana standard di allenamenti per la squadra nerazzurra che tornerà ad allenarsi domani pomeriggio al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Mercoledì doppia seduta con il gruppo diviso tra l’Arena Garibaldi (al mattino) e San Piero (pomeriggio). Giovedì e venerdì sedute di allenamento pomeridiane al Centro Universitario di via Livornese e quindi sabato mattina consueta rifinitura pregara all’Arena.

Da oggi si cercherà di monitorare la situazione di Brignani e De Vitis. Entrambi potrebbero essere a disposizione di mister Luca D’Angelo per la gara contro i piemontesi.