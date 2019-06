Pisa – Triestina, tutte le info sulla prevendita

PISA – La società comunica che per la gara Pisa-Triestina, in programma mercoledì 5 giugno all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani (ore 20.30) e valida per la Final Four Playoff la prevendita dei biglietti sarà attiva dalle ore 16.30 di oggi con le seguenti modalità.

ACQUISTO BIGLIETTI IN PRELAZIONE (ANCHE ON LINE). Fino alle ore 19.00 di martedì 4 giugno, tutti i possessori di Abbonamento valido per la stagione agonistica 2018-2019 avranno garantito il diritto di prelazione presso gli store ufficiali del Pisa Sporting Club che saranno dunque riservati solo ed esclusivamente a questo tipo di servizio:

– Pisa Store (via Luigi Bianchi)

– Pisa Store (via Cesare Battisti 53)

Il diritto di prelazione vale solo ed esclusivamente per l’intestatario dell’abbonamento/biglietto e per il medesimo posto/settore, e non può essere ceduto.

Il biglietto in prelazione potrà essere rilasciato a fronte della presentazione della ricevuta di acquisto dell’abbonamento.

Presentando la necessaria documentazione si faciliterà il compito degli addetti. Presentandosi senza il titolo richiesto sarà necessario dare la precedenza a chi, invece, è in possesso della documentazione.

ON LINE. Sarà possibile esercitare il diritto di prelazione anche on line collegandosi al portale www.vivaticket.it e seguendo le indicazioni. Per motivi tecnici NON sarà possibile acquistare on line biglietti della categoria RIDOTTO

ACQUISTO BIGLIETTI DI POSTI NON SOGGETTI A PRELAZIONE (ANCHE ON LINE). Contestualmente dalle ore 16.30 di oggi tutti i posti non soggetti a prelazione saranno in vendita presso tutti i punti vendita del circuito Viva Ticket. Terminato il periodo di prelazione anche nei Pisa Store sarà possibile acquistare tutti i biglietti dei posti ancora disponibili.

Per acquistare i biglietti, massimo 4 a persona, è obbligatorio presentare un valido documento di identità (Carta di Identità, Passaporto o Patente) o la nuova Fidelity Card per tutti gli intestatari dei biglietti. Per i minori di 14 anni è sufficiente il codice fiscale o la tessera sanitaria.

ON LINE. La prevendita dei posti non soggetti a prelazione sarà attiva anche on line. Basterà collegarsi al portale www.vivaticket.it e seguire le indicazioni. Per motivi tecnici NON sarà possibile acquistare on line biglietti della categoria RIDOTTO