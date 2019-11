Pisa Vintage 2019 appassiona la città. Foto e video

PISA – Grande successo di pubblico nonostante i problemi legati al maltempo per la sedicesima edizione del Pisa Vintage che si è svolto nel week end appena trascorso alla Stazione Leopolda a Pisa.

di Antonio Tognoli

Alessandro Orsucci, curatore della mostra del cinema erotico alla Stazione Leopolda del Pisa Vintage 2019

La video intervista agli organizzatori

Una mostra con oltre 40 stand tra abbigliamento, dischi in vinile, oggettistica. Tuttocio insomma di quanto possa appartenere al Vintage. Il tema del 2019 è stato l’Eros Vintage e soprattutto lo spazio mostra a cura del collezionista ed esperto Alessandro Orsucci “L’erotismo ed il sexy desiderio nel cinema italiano“. Dedicato ai maggiorenni anche uno spazio per la visione dei film erotici di una volta, una sorta di Privé erotico Vintage curato da Luca Doni.

Molte persone hanno preso parte al Pisa Vintage 2019

I manifesti erotici dedicati nel Privé V. M. di 18 anni



Non sono mancate le iniziative collaterali come l’esposizione delle macchine d’epoca all’ esterno della Stazione Leopolda a cura del Club Automobilistico “La Gherardesca” di Pisa con i visitatori che si sono espressi sulla loro auto preferita. Miss Eleganza ha premiato infatti l’Alfa Romeo Giulia Super.

L’Alfa Romeo Giulia Super Miss Eleganza 2019

Lo Staff al completo di Ganzo! Eventi Culturali organizzatrice dell’evento

“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa manifestazione – dicono Giada Cei e Valerio Capuzzi di Ganzo! Eventi Culturali che sono gli organizzatori dell’evento – nonostante la pioggia possiamo dire che questa due giorni è stata molto positiva. Ne approfittiamo per ringraziare i nostri sponsor Palestra Dinamik Club, Pasticceria Salza, Hotel La Pace, Ristorante la Buca, Ditta Cei Arredamenti, Assicurazoni AXA e Pizzeria La Greppia Mangiatoia. L’appuntamento per tutti è rimandato al l’Empoli Vintage il prossimo 21 e 22 dicembre per farsi di nuovo trasportare dal fascino del Vintage”.