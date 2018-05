Pisa – Viterbese, alle 16.30 parte la prevendita anche per la gara di mercoledì

PISA – In relazione alla gara Pisa-Viterbese, in programma mercoledì 23 maggio alle ore 20.30 all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani la prevendita dei biglietti inizierà alle ore 16.30 di giovedì 17 maggio.

Ecco le informazioni più importanti:

ACQUISTO BIGLIETTI IN PRELAZIONE

Da giovedì 17 maggio, e fino a lunedì 21 maggio, al Pisa Point si effettuerà solamente la vendita dei biglietti soggetti a prelazione. Avranno diritto alla prelazione sull’acquisto dei biglietti per le partite dei Playoff:

ABBONATI: a fronte della presentazione del tagliando smaterializzato di prenotazione dell’abbonamento rilasciato dal PisaPoint a tutti alla stipula del contratto

TITOLARI DEI 3 PACCHETTI IN PROMOZIONE “Il Pisa 6 Tu”: a fronte della presentazione di uno dei biglietti a Tariffa Premium.

IMPORTANTE

– Il diritto di prelazione vale solo ed esclusivamente per l’intestatario dell’abbonamento/biglietto e per il medesimo posto/settore, e non può essere ceduto.

– Il biglietto in prelazione potrà essere rilasciato a fronte della presentazione di uno dei tagliandi sopra indicati anche se non verranno presentati dall’intestatario del biglietto quindi, se uno non può venire di persona, potrà dare il titolo di prelazione a una persona di fiducia.

– Presentando la necessaria documentazione si faciliterà il compito degli addetti. Presentandosi senza il titolo richiesto sarà necessario dare la precedenza a chi, invece, è in possesso della documentazione

BIGLIETTI DI POSTI NON SOGGETTI A PRELAZIONE

Contestualmente, da giovedì 17 maggio, tutti i posti non soggetti a prelazione saranno in vendita presso tutti i punti vendita del circuito BookingShow. Terminato il periodo di prelazione anche al PisaPoint sarà possibile acquistare tutti i biglietti dei posti ancora disponibili.

Non sarà attivo il servizio di vendita on-line.

Per acquistare i biglietti, massimo 4 a persona, è obbligatorio presentare un valido documento di identità (Carta di Identità, Passaporto o Patente) o la nuova Fidelity Card per tutti gli intestatari dei biglietti. Per i minori di 14 anni è sufficiente il codice fiscale o la tessera sanitaria.

ORARI PISA POINT

Questi gli orari effettuati dal Pisa Point di via Luigi Bianchi:

Giovedì 17 maggio: 9.30-12.00 / 16.30-19.00

Venerdì 18 maggio: 9.30-12.00 / 16.30-19.00

Sabato 19 maggio: 9.30-12.00 / 16.30-19.00

Domenica 20 maggio: Chiuso

Lunedì 21 maggio: 9.30-12.00 / 16.30-19.00

Martedì 22 maggio: 9.30-12.00 / 16.30-19.00

Mercoledì 23 maggio: 9.30-12.00 / 16.30-19.00

PREZZI BIGLIETTO

Questi i prezzi dei biglietti:

TRIBUNA SUPERIORE

Intero: 33,00 euro

Ridotto 25,00 euro

Speciale ragazzi: (6-14 anni) 5,00 euro

TRIBUNA INFERIORE

Intero: 25 euro

Ridotto: 17 euro

Speciale ragazzi: (6-14 anni) 5,00 euro

GRADINATA

Intero: 16,00 euro

Ridotto: 10,00 euro

Speciale ragazzi: (6-14 anni) 5,00 euro

CURVA NORD

Intero: 10,00 euro

CURVA SUD (ospiti)

Intero: 10,00 euro

RIDOTTO: riservato agli invalidi, muniti di documentazione, e ai ragazzi nati dall’1/01/2002 al 31/12/2003

SPECIALE RAGAZZI: riservato ai nati dall’1/01/2004 al 31/12/2011 che acquistano un biglietto insieme a un parente entro il 4° grado