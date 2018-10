PisaBrickArt, due giorni tutti da vivere al PalaCongressi con i mattoncini della Lego. Le foto

PISA – Sesta edizione di PisaBrickArt 2018 al PalaCongressi di Pisa la manifestazione per grandi e piccoli che riguarda i mattoncini della Lego.

di Antonio Tognoli

La manifestazione organizzata da Orange Team LUG quest’anno si è ancor di più con delle opere a grande impatto per adulti e bambini ed in particolare con le presentazioni di Domenica 7 ottobre, in prima italiana del Campanile di Giotto (nella foto), che è appena tornato dalla Lego House in Danimarca.

Tantissimi saranno i laboratori per i bambini da Filo fino ai laboratori più creativi e giochi da tavolo in Lego Domenica a farla da padrone sarà anche la magia sempre con i mattoncini del Mago Pollonio.

Tantissimi shop non solo Lego ma tutto in un edizione tutta da scoprire.