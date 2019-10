PisaGamesVillage al PalaCongressi fra modellismo e video games

PISA – Sabato 5 e domenica 6 ottobre al Palazzo dei Congressi si terrà PisaGamesVillage 2019, Esposizione dinamiche e statiche di Costruzioni in Mattoncini LEGO®, di Videogames e di Modellismo.

L’iniziativa, che nasce dalla sinergia tra Associazione Tetraedro, Collego ed ArtigianCab, si prefigge di creare un’atmosfera di gioco e divertimento per i bambini da 3 ai 99 anni, unendo il mondo dei mattoncini LEGO® con il Modellismo e i Videogames tra curiosità e approfondimenti scientifici, didattici, artistici, tecnici e storici, laboratori e giochi creativi.

“È una manifestazione dove si viene a giocare, a divertirsi e a interagire con gli altri. Pisa ospiterà un vero e proprio villaggio del gioco, con una zona dinamica dove ci sarà la possibilità di provare una pista di Slot e pista Mini 4WD, una piscina dove si potrà ammirare una battaglia tra navi pirati, far provare ai bambini a guidare un modello navale telecomandato o ancora ricostruire il modello di nave con carta nel laboratorio dei cartamodelli. Ed infine un area tutta dedicata al videogioco da quello più vintage anni ’80 a quello più in voga in questi ultimi anni, con diverse piattaforme da far provare a tutto il pubblico”, hanno spiegato gli organizzatori Riccardo Di Nasso dell’associazione Tetraedro e Damiano Bordoni di ArtigianCAb.

“Con PisaGamesVillage – ha commentato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – a Pisa ci sarà l’opportunità di vivere un “campus del gioco”, in cui famiglie, bambini e appassionati potranno divertirsi ed apprendere attraverso il gioco, riscoprendone il valore pedagogico e la sua valenza culturale e sociale. L’evento rappresenta un’opportunità anche dal punto di vista turistico, perché può richiamare a Pisa moltissimi appassionati e costituire un appuntamento importante per la città.”

Sabato e domenica al PisaGamesVillage si potrà spaziare tra: AREA LEGO® con esposizioni di diorami e LABORATORI didattici e decorativi, gioco libero; AREA NAVALE una vera piscina ricreerà il mare in cui i bambini potranno far solcare le navi dei pirati PISCINA LEGO® Duplo adatta ai bambini da 1 a 4 anni; AREA STAR WARS con il gruppo EmPisa con tutti i suoi cosplayer; AREA VIDEOGAMES immersione nei videogiochi di quelli Vintage ai più innovativi con Realtà Virtuale; AREA VENDITA con negozi specializzati.

PROGRAMMA

Sabato 5 Ottobre

ore 10:00: apertura

ore 11:00 presentazione alla stampa

ore 11:30: Laboratori creativi per bambini

ore 15:00: dimostrazione Lego Techic

ore 16:00: Laboratori creativi per bambini

ore 17:00: Giochi creativi per bambini

ore 18:00: approfondimenti e curiosità

ore 19:00: chiusura

Domenica 7 Ottobre

ore 10:00: apertura

ore 11:00: Laboratori creativi per bambini

ore 15:00: dimostrazione Lego Techic

ore 16:00: Laboratori creativi per bambini

ore 17:00: Giochi creativi per bambini

ore 18:00: Premiazioni

ore 19:00 chiusura manifestazione

Info Facebook : https://www.facebook.com/pisagamevillage. Apertura al pubblico: Sabato 5 e Domenica 6 dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Ingresso 5 euro adulti e gratuito per bambini