PISA – Pistoiese-Pisa in programma martedì 20 marzo alle ore 20.30 e valida per la 31° giornata del campionato di serie C è stata affidata a Riccardo Annaloro di Collegno.

Il direttore di gara sarà coadiuvato da Aristide Rabotti di Roma 2 e Michele Dell’Università di Aprilia