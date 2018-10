Pistoiese – Pisa Sc: via alla prevendita

PISA – La prevendita dei biglietti validi per la gara Pistoiese-Pisa, in programma allo stadio “Melani” domenica 14 ottobre (ore 14.30) inizierà alle ore 14 di mercoledì 10 ottobre su tutto il circuito Vivaticket.

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato l’intero settore ospiti. I biglietti di tale settore saranno disponibili soltanto in prevendita fino alle ore 19 di sabato 13 ottobre, al prezzo di 10 euro (+ diritto di prevendita). Il giorno della gara non sarà in alcun modo possibile acquistare biglietti di alcun settore per i residenti nella Provincia di Pisa.

I biglietti si potranno acquistare on-line sul sito www.vivaticket.it oppure nei punti vendita autorizzati.

Nel territorio cittadino segnaliamo:

– Solo Pisa (via Piave 17)

– La Galleria del Disco (via San Francesco 96)

– Palazzo dei Congressi (via Matteotti 1)