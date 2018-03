Pistoiese – Pisa, venerdì il via alla vendita dei biglietti senza obbligo della supporter card

PISA – La società U.S. Pistoiese 1921 informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Pistoiese-Pisa, in programma martedì 20 marzo alle ore 20.30, inizierà venerdì 16 marzo.

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato l’intero Settore Ospiti i cui tagliandi potranno essere acquistati, senza obbligo di possesso della supporter card fino alle ore 19 di lunedì 19 marzo presso il Pisa Point e in tutti i punti vendita del circuito Booking Show, oltrechè on line sul sito www.bookingshow.it

Il prezzo del tagliando valido per il Settore Ospiti è di 10 euro, cui andrà sommata la cifra di 1.50 euro come diritto di prevendita. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi per il settore riservato agli ospiti, ma i residenti nella provincia di Pisa potranno comunque acquistare un tagliando valido per gli altri settori.

La foto sopra è di Roberto Cappello