Pittura. “I veli del cuore”: la mostra on line di Cecilia Colaluce

PISA – Si apre la mostra personale dell’artista pugliese e pisana d’adozione Cecilia Colaluce, intitolata “I Veli del Cuore“, allestita fino al 31 Gennaio alla “Rainbow Virtual Art Gallery” diretta da Bruno Pollacci, e visitabile gratuitamente all’indirizzo http://rainbowvirtualartgallery.webs.com

con un seplice click da smartphone, tablet o Pc, 24 ore su 24.

Nel menù cliccare su “Photo Gallery” per visionare tutte le opere. Nell’area “Video Mostre” sono inoltre visionabili i video delle mostre precedenti. Ex allieva dell’Accademia d’Arte di Pisa, Cecilia College presenta una serie di acquerelli dell’ultima produzione dedicati ai

temi del fiore e della sua terra d’origine. Dalla nota biografica;

”Artisticamente autodidatta, ho coltivato per anni la mia passione per

gli acquerelli e non solo, fino all’ incontro col Prof. Bruno Pollacci,

mio unico maestro. La partecipazione a diverse mostre collettive mi

hanno portato anche dei riconoscimenti non solo in territorio locale.

Ho studiato e sperimentato la tecnica ma ogni mio acquerello e’ legato

ad un’emozione, un ricordo, un vissuto nei miei soggetti preferiti che

trovo nella natura ma anche nei luoghi della mia cara terra d’origine.’