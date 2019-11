Plasma Day a Volterra

VOLTERRA – – Venerdì 22 novembre al centro trasfusionale di Volterra sarà tempo di Plasma Day. La struttura, graziealla disponibilità degli operatori, prolungherà l’orario di apertura fino alle 16, mettendo a disposizione dei donatori 26 posti prenotabili: 12 per il sangue intero e 14per la plasmaferesi. In particolare il sangue potrà essere donato fino alle 11, mentre il plasma fino alle 14.30.



L’iniziativa mira a valorizzare la donazione del plasma, emocomponente prezioso, utilizzato nelle emorragie e nelle ustioni, nonché come fonte di albumina, fattori della coagulazione ed immunoglobuline.



“Nel 2019 i donatori dell’Alta Val di Cecina – racconta Danila Pappalardo, referente del centro trasfusionale di Volterra – hanno mostrato grande sensibilità verso questa tipologia di donazione, più leggera rispetto a quella del sangue intero, ma più impegnativa in termini di tempo, aderendo numerosi ai precedenti Plasma Day. Grazie alla loro generosità le donazioni di plasma rappresentano ad oggi il 43 per cento della raccolta totale, un traguardo importante in una zona come la nostra che, pur soffrendo del generale invecchiamento della popolazione e da una difficile viabilità, riesce a sopperire alle difficoltà grazie a uno spiccato afflato sociale e una radicata cultura della donazione”.CHI PUO’ DONARE. Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta “donazione differita” ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino.



Sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione “Come fare per” sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’argomento e indicazioni sul centro trasfusionale più vicino.