“Plastica Anno Zero”, un cartone animato per sensibilizzare la riduzione dell’utilizzo della plastica

PISA – Sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità di ridurre l’utilizzo delle plastiche monouso, partendo dal cambiamento di alcuni comportamenti e abitudini della vita di ogni giorno che sembrano irrilevanti ma che invece, a lungo andare, si rivelano dannose per l’ambiente in cui viviamo.

E’ questo l’obiettivo del service “Plastica Anno Zero” promosso dal Distretto209 dell’International Inner Wheel, guidato dalla Governatrice Franca Di Cesare Romagnoli. Service che sabato 11 gennaio 2020 alle ore 15.30 sarà presentato, nella Sala Conferenze del Gran Hotel Duomo di Pisa. Si tratta di un argomento di scottante attualità, al centro di riflessioni che investono tutti i livelli della società civile, suscitando, soprattutto in questi ultimi tempi, un enorme clamore mediatico.

Per sensibilizzare i più piccoli su questo argomento il Distretto 209 International Inner Wheel ha scelto una modalità particolarmente efficace e diretta, ovvero un cartone animato realizzato dall’Associazione Nazionale per la Tutela delle Energie Rinnovabili (ANTER), che da anni affianca alla sua specifica mission quella di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, proponendo nelle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado il progetto “Il sole in classe”.

In virtù del prestigio della sua tradizione e del numero particolarmente elevato delle socie che lo compongono, la Governatrice del Distretto 209, Franca Romagnoli, ha scelto il Club Inner Wheel di Pisa, presieduto da Cristina Cagianelli, per presentare questa importante iniziativa. Per l’occasione arriveranno a Pisa, oltreché il vice presidente di Anter, Alessandro Giovannini e altre figure di riferimento dell’Associazione che hanno lavorato al progetto, molte delle presidenti e delle socie dei club Inner Wheel del Distretto 209, che abbraccia, oltre alla Toscana, parte dell’Emilia-Romagna, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Molise.

Nella foto sopra la Governatrice del Distretto209 dell’Inner Wheel Franca Romagnoli con la presidente dell’Inner Wheel Pisa Cristina Cagianelli.