Play Off 2019. Monza e Catanzaro tornano a casa. Pisa testa di serie anche al sorteggio del secondo turno nazionale

PISA – Monza e Catanzaro escluse dai play off 2019. Questi i due verdetti più sorprendenti delle gare di mercoledi 22 maggio. Passano invece al turno successivo la FeralpiSalo e l’Imolese.

Al Catania basta il pareggio (1-1) contro il Potenza per approdare nelle migliori otto squadre della serie C. Infine oltre al Pisa bene anche l’Arezzo che dopo la vittoria per 3-0 nella gara di andata vince per 2-0 anche a Viterbo.

Adesso il via al secondo turno nazionale dove saranno ammesse 5 squadre promosse dalla fase precedente ossia Pisa, Catania, Feralpisalò, Arezzo e Imolese e le 3 squadre seconde classificate di ogni girone ossia Piacenza, Triestina e Trapani.

Il turno si articolerà attraverso quattro incontri con gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti mediante sorteggio tra le otto squadre qualificate che prevederanno come “teste di serie” il Pisa oltre a Piacenza, Triestina e Trapani.

Nell’altra urna le squadre restanti Catania, Imolese, Feralpisalò e Arezzo.

Si scenderà in campo mercoledì 29 maggio e domenica 2 giugno.

Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa e in caso di parità di punteggio al termine delle due gare avranno accesso diretto al turno successivo.

I risultati delle gare di ritorno del terzo turno

Catanzaro – Feralpisalò 2 – 2

Catania – Potenza 1 – 1

Imolese – Monza 1 – 3

Pisa – Carrarese 2 – 1

Viterbese – Arezzo 0 – 2

In neretto le squadre qualificate