Play Off, decisa la copertura televisiva

PISA – La Lega Italiana Calcio Professionistico, nel comunicato n.209/L dello scorso 2 maggio ha illustrato quella che, al momento attuale, risulta essere la copertura televisiva dei prossimi Playoff.

Ovviamente tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming dal sito ufficiale della serie C (www.elevensports.it). Per quanto riguarda invece la copertura relativa alla piattaforma digitale terrestre è già certo che una gara per ciascun turno dei Playoff sarà trasmessa in diretta da Rai Sport che sceglierà il match in accordo con la Lega Pro: il principio sarà quello di garantire la massima visibilità a tutte le squadre partecipanti alla fase finale del campionato. L’emittente Sportitalia, invece, trasmetterà una gara in diretta per turno della sola fase a gironi (primi due turni): nelle fasi successive potrà trasmettere una gara in differita per ciascun turno.

Sulla base di questa disposizione gli orari di inizio delle gare, selezionate per le dirette televisive, saranno decisi in funzione delle stesse