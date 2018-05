Play-off, il punto sui verdetti e gli accoppiamenti

PISA – In attesa che il Pisa Sc entri in gioco il 20 maggio nel primo turno della fase nazionale, vediamo i verdetti, ma soprattutto gli accoppiamenti del primo turno degli spareggi che prenderanno il via venerdì 11 maggio.

GIRONE A

Promossa in B: Livorno

Playoff: Siena, PISA, Monza, Viterbese, Carrarese, Piacenza, Giana Erminio, Pistoiese, Pontedera.

Playout: Gavorrano, Cuneo.

Retrocessa in D: Prato

GIRONE B

Promossa in B: Padova

Playoff: Sud Tirol, Sambenedettese, Reggiana, Albinoleffe, Feralpisalò, Renate, Bassano, Pordenone, Mestre.

Playout: Vicenza, Teramo

GIRONE C

Promossa in B: Lecce

Playoff: Catania, Trapani, Juve Stabia, Cosenza, Monopoli, Casertana, Rende, Virtus Francavilla, Sicula Leonzio.

Playout: Paganese, Fondi.

Retrocessa in D: Akragas.

COPPA ITALIA LEGA PRO

Vincente: Alessandria (promossa di diritto ai Playoff)

GLI ACCOPPIAMENTI PLAY-OFF

Primo Turno Girone A

Viterbese-Pontedera (ore 19 diretta Sportitalia)

Carrarese-Pistoiese (ore 20.30)

Piacenza-Giana Erminio (ore 20.30)

Qualificata al secondo turno: Monza

Primo Turno Girone B

Albinoleffe-Mestre (ore 20)

Feralpisalò-Pordenone (ore 20.30, diretta Rai Sport)

Renate-Bassano (ore 20.30)

Qualificata al secondo turno: Reggiana

Primo Turno Girone C

Cosenza-Sicula Leonzio (ore 20)

Monopoli-Virtus Francavilla (ore 20.30)

Casertana-Rende (ore 20.30)

Qualificata al secondo turno: Juve Stabia