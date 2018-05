Play-off. I risultati delle gare di andata

PISA – Ecco il quadro completo dei risultati delle gare di andata degli ottavi dei play off di serie C.

L’ex mister nerazzurro Piero Braglia condanna l’altro ex Pisa Calori alla sconfitta. Il Cosenza batte il Trapani per 2-1. Unico 0-0 dei match dei play off quello tra Juve Stabia e Reggiana. L’Alessandria espugna (3-2) il campo della FeralpiSalò e ipoteca il passaggio del turno. Il Piacenza batte (2-1) la Sambenedettese e spera nel passaggio ai quarti di finale.

Mercoledì 23 maggio il return match di tutte le sfide.

OTTAVI DI FINALE Play Off – ANDATA

Cosenza-Trapani 2-1

FeralpiSalò-Alessandria 2-3

Juve Stabia-Reggiana 0-0

Piacenza-Sambenedettese 2-1

Viterbese-Pisa 1-0