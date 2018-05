Play-off serie C. Fuori anche Trapani e Alessandria. Samb testa di serie

PISA – Esclusioni eccellenti dopo le sfide di ritorno degli ottavi dei play off nazionali. Oltre al Pisa escono di scena clamorosamente l’Alessandria vincitrice della Coppa Italia di categoria, sconfitta per 3-1 dalla FeralpiSalò vera sorpresa di questa tornata, il Trapani di Calori per mano del Cosenza con un 2-0 che confermaa squadra dell’ex tecnico Braglia la bestia nera dei siciliani.

di Antonio Tognoli

Passa pur soffrendo la Reggiana dopo il pari (1-1) con la Juve Stabia. Ribalta la situazione anche la Samb di Checco Moriero che fa dimenticare subito gli screzi tra Fedeli e Capuano sconfiggendo il Piacenza per 3-1.

Con l’uscita di scena di Pisa e Trapani la Sambenedettese diventa testa di serie. Adesso si attendono i sorteggi per le sfide dei quarti in programma il 30 maggio e il 3 giugno con gare di andata e ritorno dove entreranno in gioco le seconde classificate Siena Sudtirol e Catania.

Ecco i risultati delle gare di ritorno degli ottavi di finale dei play-off.

Alessandria-Feralpisalò 1-3

Pisa-Viterbese 2-3

Reggiana-Juve Stabia 1-1

Sambenedettese-Piacenza 3-1

Trapani-Cosenza 0-2