Play Off serie C. I risultati del primo turno. Gli accoppiamenti del secondo. Entrano in gioco Reggiana, Bari e Carrarese

PISA – Si sono disputati nelle ore scorse le gare della. Fase nazionale dei play off e oggi i sorteggi per il secondo turno.

Playoff Serie C, i risultati del 1° turno della fase nazionale



Carpi-Alessandria: 2-2 45’ Biasci (C), 50’ rig. Eusepi (A), 54’ rig. Eusepi (A), 72’ Biasci (C)



Juventus U23-Padova: 2-0 53’ Zanimacchia (J), 67’ Frabotta (J)



Potenza-Triestina: 1-0 90’+6’ Carlos França



Renate-Novara: 1-2 24’ Gonzalez (N), 36’ Guglielmotti (R), 58′ Gonzalez (N)



Monopoli-Ternana: 0-1 52’ Salzano (T)

Accedono ai quarti di finale dei playoff di Serie C anche il Potenza che batte la Triestina grazie alla rete in pieno recupero del 40enne Carlos França. Un altro “vecchietto terribile” ha deciso la sfida tra Renate e Novara, decisa a favore dei piemontesi dalla doppietta dell’eterno Pablo Gonzalez. Accede al turno successivo anche la Ternana, una delle grandi favorite, che ha battuto in trasferta il Monopoli grazie alla rete di Salzano a inizio ripresa.

A dal secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, sono entrate in gioco anche Bari, Carrarese e Reggio Audace, seconde classificate nei tre gironi al termine della stagione regolare.



Questi gli accoppiamenti:



Reggiana-Potenza (gara 1)

Bari-Ternana (gara 2)

Carrarese-Juventus Under 23 (gara 3)

Carpi-Novara (gara 4)

Inoltre sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali :

Vincente gara 1 – vincente gara 4

Vincente gara 2- vincente gara 3

Le semifinali si giocheranno venerdi 17 luglio in casa delle squadre migliori classificate in applicazione del regolamento play off di Lega Pro.