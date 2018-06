PISA – Si è completato domenica 10 giugno il quadro delle Final Four Playoff 2018. Siena e Cosenza si contenderanno l’ultimo posto disponibile in cadetteria nella finalissima (gara unica) in programma sabato 16 giugno alle ore 20.45 sul campo neutro di Pescara.

Ecco i risultati delle gare di ritorno delle semifinali:

Cosenza-Sud Tirol 2-0

Catania-Siena 2-1 (3-4 d.c.r.)