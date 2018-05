Play-off serie C: risultati del primo turno. Gli accoppiamenti del secondo turno

PISA – Hanno preso il via questa sera venerdì 11 maggio i play off 2018 del campionato di serie C con il primo turno che ha visto l’eliminazione di Pontedera, Pordenone e Pistoiese.

I risultati del primo turno

Viterbese – Pontedera 2-1

AlbinoLeffe – Mestre 2-2

Cosenza – Sicula Leonzio 2-1

Carrarese – Pistoiese 5-0

Casertana – Rende 2-1

FeralpiSalò – Pordenone 3-1

Monopoli – Virtus Francavilla 0-1

Piacenza – Giana Erminio 4-2

Renate – Bassano 0-2

ACCOPPIAMENTI SECONDO Turno Martedì 15 MAGGIO 2018 – ACCOPPIAMENTO IN BASE AL PIAZZAMENTO IN CLASSIFICA ENTRANO IN GIOCO LE QUARTE IN CLASSIFICA

Viterbese – Carrarese

Monza – Piacenza

AlbinoLeffe – FeralpiSalò

Bassano – Reggiana

Cosenza – Casertana

Juve Stabia – Francavilla