Play-off. Si torna in campo per il secondo turno

PISA – Questa sera si torna in campo per il Secondo Turno dei Playoff 2018 del campionato di serie C.

Sei sfide in programma che designeranno altrettante formazioni promosse al Primo Turno della Fase Nazionale che vedrà l’ingresso in campo delle terze classificate della stagione regolare (Pisa, Sambenedettese e Trapani) e della vincitrice della Coppa Italia Lega Pro (Alessandria).

Mercoledì intorno alle 12 nella sede della Lega Pro a Firenze la riunione organizzativa e il sorteggio del prossimo turno in programma domenica 20 maggio (andata) e mercoledì 23 maggio (ritorno): soltanto la migliore delle sei qualificate dal turno in oggetto si unirà alle terze classificate e alla vincente della Coppa nel ruolo di Testa di Serie.

Anche le sfide di questa sera così come lo sono state quelle del Primo Turno saranno in gara unica: in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari si qualificherà la formazione meglio piazzata al termine del campionato, già forte del fattore casalingo.

Ecco il programma delle gare del secondo turno

Girone A

Monza-Piacenza (ore 19, diretta Sportitalia)

Viterbese-Carrarese (ore 20.30)

Girone B

Reggiana-Bassano (ore 20.30)

Albinoleffe-Feralpisalò (ore 20.30)

Girone C

Juve Stabia-Virtus Francavilla (ore 20.30)

Cosenza-Casertana (ore 20.30)