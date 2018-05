Play-off. Sorteggiati i quarti. Braglia contro Moriero. La Viterbese pesca il Sudtirol

PISA – Sono stati sorteggiati stamattina a Firenze gli accoppiamenti per i quarti di finale playoff di Serie C.

Il Pisa come tutti ormai sanno non ci sarà e in questa fase entreranno in gioco le seconde classificate dei rispettivi gironi. Si giocherà in gare di andata e ritorno mercoledì 30 maggio mentre il ritorno sarà domenica 3 giugno a campi invertiti.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE. L’andata si giocherà alle ore 20.30 per tutte le sfide. Nella sfida di ritorno Sudtirol – Viterbese si giocherà alle ore 18.

Reggiana-Robur Siena

Feralpisalò-Catania

Viterbese-Sudtirol

Cosenza-Sambenedettese

Sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali che si giocheranno, sempre in gare di andata e ritorno mercoledì 6 e domenica 10 giugno.

La vincente di Reggiana-Robur Siena giocherà con la vincente di FeralpiSalò e Catania mentre chi vincerà la sfida tra Viterbese e Sudtirol se la vedrà con la vincente di Cosenza e Sambenedettese.