Play-off. Terzo Turno. Sarà Viterbese – Pisa

PISA – Nella sede della Lega Italiana Calcio Professionistico a Firenze, si è svolto il sorteggio del Primo Turno Nazionale dei Playoff 2018.

Dieci squadre in corsa per l’accesso al turno successivo, cinque sfide che si giocheranno in match di andata (domenica 20 maggio) e ritorno (mercoledì 23 maggio).

Nell’urna cinque ‘teste di serie’ che potranno disputare il match di ritorno sul terreno di casa e che avranno il vantaggio della qualificazione in caso di parità di reti segnate al termine dei 180 minuti.

Questo l’esito del sorteggio:

Viterbese – PISA

Feralpisalò – Alessandria

Cosenza – Trapani

Juve Stabia – Reggiana

Piacenza – Sambenedettese