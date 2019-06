Playoff serie C, Pisa – Triestina e Trapani – Piacenza le due finali

PISA – Pisa – Triestina e Trapani-Piacenza saranno le due sfide (al meglio di andata e ritorno) di finale per i due posti nel prossimo campionato di serie B.

Il Pisa ha superato l’Arezzo per 1-0 con la rete di Izzillo e affronterà la Triestina che ha sconfitto per 2-0 la Feralpisalò. Gara di andata mercoledì 5 giugno all’Arena e ritorno domenica 9 giugno al Nereo Rocco di Trieste.

L’altra finale si giocherà fra Trapani e Piacenza. Il Trapani dopo l’1-1 contro il Catania passa in virtù del miglior piazzamento in classifica mentre il Piacenza perde (1-2) contro l’Imolese ma accede alla finale in virtù del 2-0 della gara di andata. Gara di andata l’8 giugno, ritorno il 16 giugno.