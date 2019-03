Podismo. A Calci il 13esimo Gran Premio del Monte Serra

CALCI – Torna il 13° Gran Premio del Monte Serra – Ragazzi del Vega 10 a Calci sabato 2 marzo alle ore 15.

Corsa in Salita di 9,266 km (misurata Fidal 2008). La manifestazione è evento UISP, organizzato dai Pisa Road Runners ASD ed è aperta a tutti i tesserati FIDAL, RunCard ed Enti di Promozione Sportiva purchè con tessera e certificato medico agonistico per (“atletica leggera”) in corso di validità.

L’evento è co-organizzato dall’Associazione Familiari delle Vittime del Monte Serra del 3 marzo 1977 con il C-130 “Vega 10” che in prossimità del loro faro-monumento attenderanno tutti i partecipanti, giovani e anziani, uomini e donne, primi ed ultimi, competitivi e non.