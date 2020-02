Podismo. Rinviato gran premio MonteSerra

CALCI – Il Comune di Calci comunica la sospensione-rinvio del Gran Premio del MonteSerra Ragazzi del Vega 10 in programma per sabato 29 febbraio alle ore 15.

La corsa organizzata per ricordare i 44 ragazzi del C-130 Vega 10 che perirono sul Monteserra il 3 marzo 1977.

“Eravamo pronti ad accogliere le 700 unità che ormai stavano iscrivendosi salvo prendere atto delle rinunce da parte degli organismi militari partecipanti (ordini superiori) e difficoltà a raggiungere Calci della maggioranza dei parenti delle vittime residenti in Veneto, Lombardia e Piemonte – dicono gli organizzatori – con l’associazione Familiari delle Vittime del Monteserra del 3 marzo 1977, il Comune di Calci e l’Accademia Navale di Livorno stiamo già lavorando per individuare una data (tra luglio ed ottobre) che possa garantire un’altrettanta vasta partecipazione a garanzia della validità dei campionati connessi all’evento, unico nel suo genere (corsa in salita di 9,266km dalla Certosa di Calci al faro monumenti dedicato ai 44 caduti), lontani da minacce sanitarie. Purtroppo, stante anche gli impegni economici, nulla e nessuno può garantirci il regolare svolgimento dell’evento a fronte di prossimi contagi sul territorio, di fatto danneggiando pesantemente l’organizzazione”.

Tutte le informazioni e comunicazioni nei prossimi giorni saranno sul sito istituzionale www.pisarrc.it