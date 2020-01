“Poesia degli Ultimi Americani” al Teatro di Buti

BUTI – Venerdì 10 Gennaio ore 21,15 al Teatro Francesco di Bartolo di Buti, va in scena “Poesia degli Ultimi Americani” versi prima della Restaurazione con Dario Marconcini e Giovanna Daddi.

Musiche dal vivo Andrea Lupi e Valerio Perlauna produzione La Compagnia del Bosco/Teatro di CapannoliDario e Giovanna, nomination al premio Ubu alla carriera 2019, riprendono in mano la selezione dei poeti americani operata da Fernanda Pivano, trasformandola, allargandola e arricchendola di nuovi episodi per poi proporla in una moderna forma di reading poetico, ovvero cercando un interplay di tipo jazzistico con i musicisti in un gioco di specchi semantici, ritmici, melodici.Lo spettacolo polimorfe e godibile proprio perchè non propone “canzoni” , semmai un dialogo tra le due arti (poesia e musica) risulta per lunghi tratti di una impressionante attualità, come se fosse scritto oggi o addirittura domani.

Marconcini e Daddi, un binomio tra i migliori in assoluto del panorama teatrale italiano, sottolineano la grandezza dei testi con una lettura-interpretazione che non è data incontrare spesso sui palcoscenici.