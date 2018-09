Polizia Municipale. Pubblicato il bando per l’assunzione di 3 agenti. Previste in tutto 25 assunzioni entro il 2019

PISA – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a partire da oggi venerdì 28 settembre, il concorso per assumere tre agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato.

Le domande possono essere presentate entro il 29 ottobre. Sul sito web del comune di Pisa, nella sezione Personale – Concorsi, è possibile trovare l’avviso, i moduli e tutte le informazioni per partecipare al bando di concorso. Oltre alle tre nuove assunzioni, sono tre i nuovi agenti che arriveranno a dicembre ad ampliare l’organico della Municipale di Pisa, tramite procedura di mobilità da altri Comuni.

Ma non è finita qua. Nel piano triennale delle assunzioni, è previsto un ulteriore e più cospicuo ampliamento, che prevede 19 nuove assunzioni nel 2019 e altre 6 nel 2020.

“Grazie al nuovo piano di assunzioni che abbiamo approvato in Giunta, saranno in tutto 25 i nuovi agenti assunti entro il 2019, per un totale di 31 assunzioni entro il 2020” spiega l’assessore alla sicurezza e al personale Giovanna Bonanno. “Un atto concreto – prosegue Bonanno – che testimonia l’impegno della nostra amministrazione per l’aumento di organico della Polizia Municipale per l’investimento in materia di sicurezza. Per estendere il nostro piano di intervento per la sicurezza in città, che sta già dando numerosi frutti su molti fronti, era fondamentale investire in nuovi agenti, così da poter rinforzare l’attività di controllo e di presidio del territorio”.