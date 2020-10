Polizia Municipale, ripristinata nei weekend la Ztl sui Lungarni. Revocato il divieto di transito sul lungomare di Marina di Pisa

PISA – La Polizia Municipale di Pisa ha firmato l’ordinanza per il ripristino della Ztl sui Lungarni, così come aveva anticipato nei giorni il sindaco di Pisa Michele Conti.

La sospensione della Ztl, scrive la Pm, ha contribuito “all’accesso nelle zone centrali della città di parecchie persone attratte dalla movida, determinando l’insorgenza di episodi di assembramento potenzialmente pericolosi”, oltre che al “notevole incremento degli episodi di sosta vietata (in doppia fila, sui marciapiedi, agli incroci) e di eccessiva velocità in contesti urbani solitamente frequentati da pedoni, ciclisti ed altri utenti deboli”.

In considerazione di ciò dal 16 ottobre e fino al 15 novembre, salvo eventuali proroghe, viene istituita nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 22.30 alle ore 3.00 la zona a traffico limitato in Lungarno Pacinotti, Piazza Carrara, via San Nicola, via Santa Maria (nel tratto compreso tra via San Nicola e Lungarno Pacinotti), Lungarno Mediceo, piazza Mazzini, Lungarno Galileo Galilei, Lungarno Gambacorti e Ponte di Mezzo.

La Polizia Municipale ha anche revocato l’ordinanza 1291 del 11 settembre scorso con la quale si vietava la circolazione e la sosta sul lungomare di Marina di Pisa dalle ore 12 alle ore 20 nei giorni di sabato e domenica fino alla fine ottobre per agevolare turisti e residenti. Visto il perdurare delle piogge di queste settimane l’ordinanza di divieto è stata revocata: il lungomare già da sabato 17 ottobre, torna ad essere percorribile da auto e moto.