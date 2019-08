POMARANCE – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Saline di Volterra con due mezzi sta intervenendo a Pomarance in via Boschetto di Gallerone (zona Palasport) per un incendio ad un auto parcheggiata all’interno di un garage di un condominio.

Gli abitanti sono stati allontanati a titolo precauzionale. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i Carabinieri.