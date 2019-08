Ponsacco, buone indicazioni dalla prima sgambata aspettando il Monopoli

PONSACCO -, Caciagli dirige l’orchestra e Papi folleggia dietro le due punte spaziando su tutto il fronte d’attacco. Davanti Tehe ispira e Noccioli finalizza.

Solo buone notizie per l’Fc Ponsacco 1920 dalla prima uscita stagionale di ieri sera, giovedì 1 agosto, nel test in famiglia con la Juniores, propedeutica anche alla trasferta in terra pugliese di domenica, primo impegno ufficiale della stagione, con i rossoblù impegnati contro il Monopoli nel turno preliminare della Tim Cup. Il reparto arretrato, ieri poco impegnato, è sicuramente da rivedere in un test più probante, ma dalla cintola insù le indicazioni per mister Pagliuca sono state positive.

Vietato esaltarsi, ovviamente, dopo il primo test stagionale. Ma Caciagli sembra già aver preso in mano le redini della squadra e l’intesa del tridente d’attacco sembra già a buon punto: Papi ispira e segna (doppietta), Noccioli in area di rigore sbaglia poco (due reti) e Tehe negli spazi conferma di poter far male. Bene anche i più giovani: Calabrese sulla corsia mancina affonda che è un piacere e fa pure un gol al pari del giovane scuola Empoli Apolloni, l’anno scorso fermo per sette mesi a causa di problemi fisici, ma qualità da vendere. Nella ripresa, invece, sugli scudi Fornaciari, autore di una doppietta.

Intanto l’organico dell’Fc Ponsacco 1920 continua ad arricchirsi: da ieri, infatti, sono ufficialmente due giocatori rossoblù Alex Pelliconi , 20 anni, terzino destro l’anno scorso in forza al Viareggio, e Alberto Nicolas Prete, 20 anni, difensore centrale, cresciuto nelle giovanili del Pontedera (l’anno scorso due presenze in Coppa Italia contro Siena e Pisa).

Di seguito le formazioni scese in campo ieri.

FC PONSACCO 1920. Primo tempo: Aglietti; Pelliconi, Di Renzone, Chelini, Calabrese; Apolloni, Caciagli, Cortopassi; Papi; Tehe, Noccioli. Secondo tempo: Bartolozzi; De Carlo, Prete, La Prova, Lazzerini; Accardo, Altemura, Gemignani; Gargani; Micchi, Fornaciari. All. Pagliuca

FC PONSACCO 1920 JUNIORES: Lista; Politano, La Prova, Lazzerini; Giuntini, Belcari, Figaro, Santini; Di Giulio; Cavallini, Le Rose. Nella ripresa sono entrati: Macchi, Stoppa, Maenza, Bianco, Toscano, Pedani, Lazzeretti, Terreni). All. Paci