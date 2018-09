Il Ponsacco doma (1-0) la Lucchese. Decide il serbo Zorica

PONSACCO – Va in archivio nel modo migliore il precampionato dell’Fc Ponsacco 1920 che questo pomeriggio, nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato (domenica i rossoblù ospiteranno il Bastia al Comunale), ha battuto di misura la Lucchese.

Proprio non si è vista sul prato di via della Rimembranza la categoria di differenza a vantaggio dei rossoneri: anzi, gli uomini di Maneschi si sono imposti al termine di una prova maiuscola per intensità e organizzazione tattica tanto che al triplice fischio finale il risultato sarebbe potuto essere anche più rotondo.

Decide una rete di Zorica al 24′ della ripresa al termine di un’azione prolungata, avviata dallo stesso e proseguita con una conclusione in mischia di Vanni su cui irrompe in spaccata proprio l’attaccante slavo siglando il punto che ha consentito ai padroni di casa di conquistare la vittoria. Ma è tutto il Ponsacco ad aver impressionato dal primo all’ultimo minuto concedendo ai rossoneri una sola palla gol (al 12′ della ripresa con Bulgarelli bravo a deviare in angolo la conclusione ravvicinata di Bortolussi) e, viceversa, andando ripetutamente vicino alla rete: prima (10′) con Semprini che ha concluso da posizione defilata dopo aver saltato due difensori costringendo Aiolfi alla deviazione in angolo, poi (39′) con una magistrale punizione di Caciagli che ha sfiorato l’incrocio dei pali, quindi (6′ della ripresa) con una conclusione a botta sicura di Mariani salvata quasi sulla linea da Palumbo. Quasi un monologo rossoblù, insomma, nonostante la categoria di differenza a vantaggio della Lucchese, concluso con il gol di Zorica che ha consentito al Ponsacco di battere meritatamente i rossoneri. Il viatico migliore in vista dell’inizio del campionato.

FC PONSACCO 1920 -LUCCHESE 1-0

FC PONSACCO 1920: Bulgarelli; Lici (dal 28’st Albanese), Gremigni (dal 1’st Tazzer), Colombini, Mazzanti (dal 28’st Calabrese); Mariani (dal 14’st Menichetti), Caciagli (dal 28’st Carlucci), Castorani; Doveri (dal 14’st Benericetti); Semprini (dal 1’st Zorica), Brega (dal 14’st Vanni). A disp. Lai. All. Maneschi.

LUCCHESE: Aiolfi; Palmese (dal 24’st Madrigali), Santovito, Devito; Palumbo (dal 10’st Castagna), Bernardini (dal 20’st Provenzano), Mauri, Cardore Nieri (dal 10’st Muratore); Bortolussi (dal 20’st Jovanovic), Sorrentino. A disp. Falcone, Isola, Menapace, Della Morte, Aufiero. All. Favarin.

Arbitro: D´Orso di Prato

Marcatori: st 24′ Zorica