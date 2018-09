Ponsacco, domenica arriva il Bastia. Doveri: “Vogliamo partire forte”

PONSACCO – “Vogliamo cercare di partire forte e ottenere il massimo possibile nelle prime quattro o cinque giornate in modo da dare fin da subito un indirizzo al nostro campionato”. Non nasconde le ambizioni capitan Gianluca Doveri che domenica pomeriggio al Comunale di via della Rimembranza nella prima contro la matricola Bastia calcio d’inizio alle ore 15 inizierà ufficialmente il suo sesto campionato con la maglia dell’Fc Ponsacco 1920.

“Il fatto che molti addetti ai lavori ci inseriscano nel gruppetto delle favorite non è un elemento di pressione, ma ci fa solo piacere – spiega -: in tanti si stanno accorgendo di noi perché l’anno scorso abbiamo fatto davvero bene e perché quest’estate la società ha rinforzato molto la squadra. Le pressioni? Le aspettative non ci pesano, ma non facciamo proclami: nel calcio parla sempre il campo”. Di sicuro per Doveri c’è solo una cosa: “A me interessa il Ponsacco e fare il meglio possibile con questa maglia: l’anno scorso sono stato il capocannoniere della squadra ma scambierei tranquillamente questo piccolo titolo per un ottimo piazzamento della squadra. Anche perché in avanti abbiamo giocatori che i gol li sanno fare e lo hanno ampiamente dimostrato nella loro carriere”.

L’Fc Ponsacco si presenterà al primo appuntamento stagionale senza Vanni(squalificato) e Remorini (infortunato), ma l’obiettivo non cambia: “Massimo rispetto per i nostri avversari – ribadisce Doveri -, ma noi vogliamo partire con il piede giusto”.

La prevendita è già partita: il costo del tagliando è di 12 euro (più 1,5 euro di diritti di prevendita in via Traversa Livornese). Riduzione per gli under 14: otto euro. Ovviamente i tagliandi potranno essere acquistati anche al botteghino dello stadio che aprirà a partire dalle 13.

Nella foto sopra capitan Gianluca Doveri durante la conferenza stampa