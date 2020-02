Ponsacco. Donna perde il controllo dell’auto

PONSACCO – Personale dei VVF del distaccamento di Pontedera è intervenuto a Ponsacco sulla strada E39 variante esterna alla cittadina di Ponsacco per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento una donna ha perso il controllo della propria autovettura andando ad urtare sulle barriere di protezione.

La squadra quando è arrivata sul posto ha messo in sicurezza lo scenario e la vettura mentre la conducente è stata presa in consegna da personale del 118.

Sul posto la Polizia Municipale.