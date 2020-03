Ponsacco, due auto sotto sequestro amministrativo

PISA – Continuano i servizi straordinari a Ponsacco in prossimità di via Rospicciano per le pattuglie della Polizia di Stato della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze hanno svolto attenti controlli di prevenzione di eventi delittuosi, attuando posti di blocco e hanno sottoposto a controllo circa venti autovetture.

Nel corso del controllo due auto non sono risultate in regola con le norme del codice della strada e sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

I controlli, molto apprezzati dai cittadini di Ponsacco proseguiranno per i mesi a venire, d’intesa con il Comando Provinciale Carabinieri e in stretta collaborazione con la Stazione Carabinieri del luogo.