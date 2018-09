Ponsacco Fc, per le giovanili un week end in chiaroscuro

PONSACCO – Fine settimana in chiaro scuro per le giovanili dell’Fc Ponsacco 1920.

Sorridono i Giovanissimi (2004) che si sono imposti di misura (1-0) sul Calci grazie ad una rete di Arrighini. Pareggio effervescente, invece, per gli Allievi Regionali che hanno chiuso sul 2-2 la sfida sul campo del Castelfiorentino (in gol Arzilli e Di Benedetto). Stesso risultato sia per iGiovanissimi B “blu” (1-1 sul campo dell’Arci Zambra, per l’Fc Ponsacco in rete Belcari) che per i Giovanissimi B “rossi” (1-1 con il Forcoli, in rete Ambruoso).

Battute d’arresto, invece, per Juniores Nazionali (4-1 con la Fezzanese, rete della bandiera di Altamura) e per Allievi B (0-6 in casa con le Colline Pisa).