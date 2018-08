Ponsacco, giovedì 30 agosto amichevole contro l’Urbino Taccola

PONSACCO – Cambio di programma per l’Fc Ponsacco 1920: annullata l’amichevole con la Berretti del Pisa per precedenti impegni dei nerazzurri.

La squadra di Maneschi comunque, domani, giovedi 30 agosto, scenderà comunque in campo: i rossoblù, infatti, disputeranno un’amichevole con l’Urbino Taccola (calcio d’inizio alle 17.30, biglietto unico 5 euro) al Comunale di via della Rimembranza.

A disposizione anche il bomber Cristian Brega che, dunque, potrebbe fare il suo nuovo esordio (ha già giocato a Ponsacco per due stagioni fra il 2012 e il 2014) con la nuova maglia.

In programma anche altre due amichevoli: sabato 1 settembre Doveri e compagni affronteranno la Sangiovannese (serie D) e mercoledi 5 l’Armando Picchi (Promozione). Entrambe le gare sono in programma alle 15.30 Comunale di via della Rimembranza (ingresso 5 euro).