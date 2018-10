Ponsacco – Massese 2-0. Due magie regalano il derby ai rossoblù. Apuani ko

PONSACCO – Una magia di Caciagli su punizione e, subito dopo, un’altra di tacco firmata da Vanni. E’ l’uno-due con cui l’Fc Ponsacco 1920 ha mandato al tappeto la Massese nel giro di un paio di minuti facendo andare in estasi i tantissimi tifosi che hanno affollato il Comunale di Viale della Rimembranza per uno degli appuntamenti più attesi dalla tifoseria al termine di novanta minuti dominati dall’inizio alla fine.

Nei rossoblù non ci sono il bomber Brega e la guida della difesa Mazzanti, ma in campo quasi la differenza non si nota. La partita è un monologo dei padroni di casa. Che cominciano forte (sventola di Gremigni dal limite deviata in angolo da Van Brussel al 2’) e proseguono sulla stessa falsariga andando alla conclusione con Vanni (4’) e due volte con Doveri (27’ e 33’), ancora Vanni (38’) e di nuovo Doveri (46’).

Per sbloccare il risultato, però, serve una prodezza e Caciagli la pesca nel suo cilindro al 18’ della ripresa con una magistrale punizione dai 20 metri che s’insacca all’incrocio dei pali lasciando di sasso Van Brussel. Il Comunale esplode e subito dopo (20’) i rossoblù assestano il colpo del ko: stavolta il gioiello è firmato Vanni che s’avventa su un traversone di Doveri e di tacco batte il portiere apuano per la seconda volta. La partita, in pratica, finisce qui. Perché la Massese è al tappeto e l’Fc Ponsacco 1920 sfiora anche il tris prima con Menichetti (32’) e poi con Doveri (39’).

Con questi tre punti i rossoblù balzano solitari al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dalla battistrada Tuttocuoio che con il medesimo punteggio dei rossoblu ha sconfitto tra le mura amiche il Gavorrano.

FC PONSACCO 1920 – MASSESE 2-0

FC PONSACCO 1920: Bulgarelli; Tazzer, Colombini, Gremigni, Lici; Caciagli, Castorani (dal 44’st Benericetti), Remorini (dal 26’st Menichetti); Doveri; Vanni (dal 48’st Calabrese), Zorica (dal 35’st Semprini). A disposizione. Lai, Albanese, Brega, Mariani, Mazzanti. All. Maneschi.

MASSESE: Van Brussel; Lecchini, Placido, Imperatrice; Lorenzini (dal 1’st Pedruzzi), Cruciani, Lazzoni (dal 22’st Lucaccini), Di Nicola; Lamioni; Vatteroni (dl 13’st Fatta), Parker. A disposizione. Carmagnola, Magazzu´, Della Pina, , Campelli, Aldrovandi. All Bonuccelli.

Arbitro: Baronti di Pistoia

Marcatori: st 18’ Caciagli, 20’ Vanni

Note: ammoniti Van Brussel, Lamioni e Parker. Recupero: pt 1’; st 5’.