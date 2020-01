Ponsacco, Momo Tehe ceduto al Parma

PONSACCO – Momo Tehe è ufficialmente un giocatore del Parma. Il contratto che lega il 21enne attaccante d’origine ivoriana ai ducali è stato depositato questo pomeriggio.

Si chiude, dunque, dopo un anno e mezzo l’esperienza del giocatore con la maglia del Ponsacco, tribolata nella prima parte a causa di diversi problemi fisici, assai più positiva nella seconda. Complessivamente Tehe ha disputato 29 partite ufficiali (24 delle quali in campionato) e segnato dieci reti (9 in campionato), tutte nella stagione in corso.

La società augura al giocatore le migliori fortune nel calcio professionistico e ringrazia il Parma, e in particolare il direttore sportivo Daniele Faggiano, per la disponibilità e la collaborazione offerta nell’occasione.