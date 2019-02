Ponsacco, poker alla Sinalunghese nel ricordo di Americo. I rossoblu tornano in vetta

PONSACCO – Nel segno e nel ricordo di Americo Doni, 86 anni, una vita al Comunale di Viale della Rimembranza, anche quest’anno tessera di abbonamento numero 2. Se n’è andato il 16 febbraio scorso portandosi dietro un gagliardetto rossoblù. Oggi, prima del fischio d’inizio, lo hanno ricordato gli ultra con “Ciao Americo’’ lasciato su uno striscione appeso davanti alla tribuna. E la società, con capitan Doveri che ha deposto un mazzo di fiori sul seggiolino da cui seguiva le partite.

E l’Fc Ponsacco 1920 lo ha onorato sul campo con una prestazione da incorniciare, la migliore del 2019, che lo proietta di nuovo in vetta, sia pure in coabitazione con Seravezza e GhiviBorgo.

Doveva vincere la squadra di Colombini, scesa in campo senza gli infortunati Gremigni e Mazzanti, con Becagli al centro della difesa, Mariani in mediana e Zorica confermato in posizione di trequartista. E lo ha fatto capire chiaramente fin dalle battute iniziali ad una Sinalunghese arrivata a Ponsacco ancora una volta priva del bomber Lucatti e con cinque giocatori a protezione della porta di Cefariello. Brega, infatti, la sblocca dopo sei minuti: il bomber da il la all’azione aprendo per Tazzer e poi si fa trovare in area a chiuderla insaccando di precisione sul secondo palo. E dopo prova a chiuderla: prima, all’11’, Mariani, smarcato da Semprini, salta anche il portiere ma non riesce a concludere. Poi, al 15’, Colombini la traversa e Brega, in rovesciata, un difensore avversario. Quindi, al 21’, Negri, liberato nuovamente da Semprini, si presenta a tu per tu con Cefariello ma controlla male e l’azione sfuma. Dal gol sbagliato a quello subito, però, il passo rischia di essere breve. Perché la prima volta che la Sinalunghese si fa viva dalle parti di De Carlo, sono brividi per i rossoblù: è il 24’, infatti, quando Chiasserini incorna da distanza ravvicinata, il portiere di casa vola e respinge e Mencagli insacca da due passi ma in posizione di fuorigioco. Lo spavento suggerisce prudenza ai padroni di casa che arretrano un po’ il baricentro lasciando alla Sinalunghese solo conclusioni dalla distanza: insidiose, in particolare le punizioni di Vasseur al 41’ e di Adamo al 43’, entrambe respinte con sicurezza da De Carlo. Nella ripresa, però, i rossoblù la chiudono: al 3’ Semprini lanciato a ret eviene fermato dal guardalinee per un fuorigioco inesistente. Due minuti dopo, però, in piena area, sempre Semprini brucia sul tempo Calveri. Rigore netto e dal dischetto Caciagli non perdona: portiere da una parte e palla dall’altra. E al 21’ potrebbero già scorrere i titoli di coda perché l’onnipresente Semprini affonda sulla sinistra e batte Cefariello in uscita calando il tris. L’abbraccio a mister Colombini ha il sapore del sigillo finale di una squadra che sembra essersi ritrovata nel momento più importante. Anche se dopo, al 36’, arriva il punto della bandiera della Sinalunghese con un’incornata di Vasseur e poi, al 46’, pure il ventesimo centro stagionale di bomber Brega, bravo ad approfittare di un errato disimpegno difensivo. Torna a sorridere l’Fc Ponsacco 1920. E domenica c’è lo scontro diretto con il Seravezza.

FC PONSACCO 1920 – SINALUNGHESE 4-1

FC PONSACCO 1920: De Carlo; Tazzer, Colombini (dal 47’st Albanese), Becagli, Lici; Negri (dal 28’st Castorani), Caciagli, Mariani (dal 20’st Menichetti); Zorica (dal 39’st Tehe); Semprini (dal 28’st Doveri), Brega. A disp. Bartolozzi, Matteoni, Caruso, Calabrese,. All. Colombini.

SINALUNGHESE: Cefariello; Barbagli (dal 20’st Quero); Bruschi (dal 28’st Chioccioli), Calveri (dal 20’st Montagnoli), Fanetti, Bartoccini; Chiasserini, Mancini, Adamo; Vasseur, Mencagli. A disp. Marini, Rizzo, Menchetti, Cerofolini, Capogna, Doka. All. Fani.

ARBITRO: Tesi di Lucca

RETI : pt 6’ Brega; st 6’ Caciagli (rigore), 21’ Semprini, 46’ Brega.

NOTE: angoli 4-1. Recupero: pt 0; st 4’. Ammonito: Calveri.