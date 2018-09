Ponsacco, poker all’Armando Picchi. Brillano i bomber

PONSACCO – Come diesel. L’Fc Ponsacco 1920 fatica un po’ all’inizio, complice anche la formazione volutamente sperimentale messa in campo da mister Maneschi per dare minutaggio a tutta la rosa, con ben sei under in campo dal primo minuto, incluso l’ultimo acquisto Calabrese, arrivato in prestito alcuni giorni fa dal Genoa.

Ma alla distanza fa valere la propria superiorità tecnica. Così a dieci giorni dall’inizio del campionato, che domenica 16 settembre vedrà Doveri e compagni impegnati in casa contro gli umbri del Bastia, l’allenatore rossoblù può sorridere. Soprattutto per la verve mostrata dagli attaccanti, quasi tutti a segno nell’amichevole con l’Armando Picchi, coriacea e per niente arrendevole formazione di Promozione. Comincia Semprini che, alla prima occasione (4’) sblocca subito il risultato, grazie ad un’unghiata da distanza ravvicinata che brucia sul tempo il portiere dell’Armando Picchi Raffa. E proseguono nella ripresa Brega e Vanni, che prima (14’) centrano un legno a testa nella stessa azione, con il primo che beffa il portiere in uscita con un mezzo pallonetto che si stampa sulla traversa e il secondo che calcia di prima intenzione centrando il palo. E poi vanno entrambi a segno: Brega (19’) dopo una bella combinazione con Castorani e Vanni con una doppietta insaccando prima (35’) con un preciso colpo di testa su angolo di Menichetti e poi (42’) con tap in da distanza ravvicinata su cross di Mariani

FC PONSACCO 1920 – ARMANDO PICCHI 4-0

FC PONSACCO 1920: Bulgarelli (dal 1’st Boucher); Tazzer, Calabrese (dal 1’st Carlucci), Mazzanti (dal 1’st Colombini), Lici (dal1’st Gremigni); Zorica (dal 1’st Mariani), Caciagli, Menichetti (dal 1’st Castorani), Benericetti (dal 1’st Doveri) Tehe (dal 1’st Vanni), Semprini (dal 1’st Brega). All. Maneschi

ARMANDO PICCHI: Raffa (dal 1’st Malasoma); Marinelli, Cacciò (dal 1’st Imparato), Ghelardi, Grossi; Di Batte (dal 1’st Meini), Lazzerini, Balleri; Salvadori (dal 1’st Bartorelli), Andolfi, Bachini (dal 1’st Di Grande). All. Sena.

Arbitro: Bacci di Lucca

Marcatori: pt 4’ Semprini; st 19’ Brega, 35’ e 42’ Vanni