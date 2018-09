Ponsacco, presentate le squadre giovanili

PONSACCO – Su il sipario anche sulle giovanili rossoblù. Con tanto di presentazione ufficiale allo stadio andata in scena venerdi sera al Comunale di via della Rimembranza: una per una sono salite sul palco tutte le formazioni del vivaio dell’Fc Ponsacco davanti ad una nutrita cornice di pubblico fra genitori, parenti, amici e tantissimi tifosi e appassionati.

Sei in tutto le squadre ai nastri di partenza della prossima stagione per un totale di circa 110 calciatori tesserati: ci sono gli Juniores nazionali di mister Menichilli che sabato 15 inizieranno ufficialmente il campionato ospitando il Viareggio e gli Allievi regionali affidati a Federico Tolomei, icona del calcio ponsacchino, gli Allievi B del tecnico Maurizio Londi, i Giovanissimi guidati dall’ex bandiera del Pisa Emiliano Niccolini e le due formazioni dei Giovanissimi B di cui si occuperanno l’altro ex nerazzurro Federico Balestri insieme a Giacomo Ercoli e Samuele Sammuri. A salutarli in quella che è stata una grande festa d’inizio stagione con tanto il Sindaco Francesca Brogi, capitan Gianluca Doveri, il bomber Cristian Brega e i vertici dell’Fc Ponsacco 1920 quasi al gran completo: dal presidente Massimo Donati all’amministratore delegato Walter Buonfiglio fino al direttore sportivo Andrea Luperini e al direttore organizzativo Fabio Taccola.

Di seguito le rose di tutte le formazioni giovanili rossoblù e lo staff dirigenziale.

Juniores nazionale (2000-2001). Portieri Marco Bartolozzi, e Massimiliano Betti; difensori: Aniello Marco Accardo, Liam Buonfiglio, Luca Fontanelli, Filippo Macchi, Niccolò Poggianti e Nicolò Toscano; centrocampisti: Stefano Fiore, Michele Gemignani, Tommaso Giuntini e Andrea Meini; attaccanti: Andrea Altemura, Leonardo Belli, Massimo Faustini, Lorenzo Lazzeretti e Ayman Malik. Allenatore: Donatello Minichilli. Dirigenti accompagnatori: Giovanni Vestri e Moreno Giorgi.

Allievi regionali (2002). Portieri: Antony De Lucia, Gianluca Lenzini; difensori: Alessandro Campani, Maurizio Gherardi, Lorenzo Grassini, Giuliano Kertusha, Andrea Matteucci, Edoardo Monti e Alberto Santini; centrocampisti: Tommaso Arzilli, Matteo Bertolini, Monsef El Mottaki, Giacomo Fogli, Gabriele Maenza, Guido Marconcini, Mattia Masini e Alessandro Bianco. Attaccanti: Sonid Balla, Gianluca Bini, Giulio Di Benedetto e Tommaso Pedani. Allenatori: Federico Tolomei e Roberto Gennai. Dirigenti accompagnatori: Claudio D’Anniballe, Alessandro Belcari e Massimo Arzilli.

Allievi B (2003). Portieri: Massimo Botarelli e Andrea Fasano; difensori: Matteo Ferrucci, Alessandro Guidi, Luca Menicagli, Edoardo Morelli e Kemal Rustemi; centrocampisti: Andrea Di Michele, Tommaso Ercoli, Mbaye Fall, Luciano Gialdini, Flavio Kazazi, Matteo Milanesio e Niccolò Paolicchi; attaccanti: Lorenzo Badalassi, Gabriele Martorana e Samuel Ofoma. Allenatore: Maurizio Londi. Dirigenti accompagnatori: Michele De Lucia e Ferrero Gennai.

Giovanissimi (2004). Portieri: David Giuntini e Filippo Matteoli; difensori: Lorenzo Baldini, Sebastiano Barsottini, Emanuele Ferrera, Andrea Guerrini, Carlo Alberto Orsini e Davide Tolomei; centrocampisti: Matteo Campinoti, Marco Ciampi, Niccolò Ercoli, Marco Gliatta, Filippo Iginetti, Samuele Lilla, Matteo Nencioni e Kevn Uruci; attaccanti: Niccolò Ciampi, Thioub Fallou e Federico Sbrana. Allenatore: Emiliano Niccolini. Dirigenti accompagnatori: Mario Gliatta e Massimo Martini.

Giovanissimi B (2005). Portieri: Salvatore Esposito, Mattia Hysa, Enrico Taccetti e Gioele Tufanio; difensori: Elisa Casalini, Andrea Kume, Alessio Mannis, Andrea Pompameo, Paolo Quarratesi, Gregorio Rossi, Tommaso Sardi e Tommaso Tolomei; centrocampisti: Emanuel Aquilino, Dario Belcari, Matteo Bigazzi, Nicola Corucci, Vittorio Noccetti e Flori Uruci. Attaccanti: Francesco Ambruoso, Jose Manuel Martinez, Julio Murgioni, Francesco Rizzo e Gabriele Vannozzi. Allenatori: Federico Balestri, Giacomo Ercoli e Simone Sammuri. Dirigenti accompagnatori: Agim Hysa.

Dirigenti. Presidente settore giovanile: Fausto Macchi; direttore sportivo Riccardo Lensi; direttore tecnico: Iacopo Balestri; segretaria: Silvia Morelli; massaggiatore Juniores: Giorgio Mariancini.

Nelle foto sopra il nutrito gruppo dei Giovanissmi B, la formazione più giovane dell’Fc Ponsacco 1920. Da sinistra il direttore sportivo Riccardo Lensi, la segretaria Silvia Morelli, il direttore tecnico Iacopo Balestri e il presidente delle giovanili Fausto Macchi.