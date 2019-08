PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 10 in via della pieve a Ponsacco per il recupero di un rettile di piccolissime dimensioni trovato all’interno di una autovettura.

I vvf hanno individuato il piccolo rettile innocuo che non è stato possibile recuperare ed hanno successivamente rassicurato il proprietario della vettura.