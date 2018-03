Ponsacco. A Sanremo sarà esodo rossoblu. Dalla città del Mobile partiranno 5 pullman

PONSACCO – Grande entusiasmo e febbrile mobilitazione si sta vivendo in questo momento nella città del mobile in attesa della trasferta di Sanremo, dove il Ponsacco capolista potrebbe scrivere un pezzo della propria storia contro una Sanremese data per favorita ad inizio torneo insieme a Savona e Massese, ma che forse non aveva fatto i conti con la squadra condotta splendidamente da Mister Giovanni Maneschi. L’appuntamento è di quelli da non perdere domenica 18 marzo, fischio d’inizio alle ore 14.30.

di Maurizio Ficeli

Al team di capitan Gianluca Doveri, pisano doc ed ex nerazzurro, basterebbe un risultato positivo perché il sogno continui, essendo i rossoblù avanti ai liguri di un punto,dopo ben 3 risultati positivi. La tifoseria ponsacchina, molto calda ed attaccata, ci crede davvero ed ha già quasi esaurito i biglietti a propria disposizione ed i 5 pullman al seguito oltre ai tanti mezzi propri.

Il ritrovo per chi raggiungera’ Sanremo con i pulman organizzati e’ alle ore 7 presso il piazzale della Fiera (dietro lo Stadio). Al vetro di ogni pullman ci sarà affissa la lista nominativa per salire a bordo. Per chi ha prenotato il pullman il biglietto verrà consegnato a bordo. La prevendita per chi raggiungerà Sanremo con mezzi propri inizierà domani pomeriggio presso lo Stadio e terminerà Sabato alle ore 12.

Il quinto pulman e’ in fase di completamento per prenotarsi rivolgersi all’edicola in Piazza della Repubblica.

La società ringrazia gli appassionati Giuseppe Macchi e Rodolfo, l’ Edicola Piazza della Repubblica, il Bar Football Caffè Le Melorie, tutti gli esercizi commerciali di Ponsacco e il gruppo “Ultras Cristian Moni” che lavorando tutti insieme e in sinergia con la società hanno permesso questo grande “esodo rossoblu”.

Tutti ci auguriamo che quello che inizialmente poteva sembrare solo puro ottimismo fine a se stesso, diventi invece per la società ben guidata da anni da Massimo Donati, una splendida realtà che porti lustro alla nostra provincia calcistica.

Dalla redazione di Pisanews giunga alla squadra rossoblù il nostro più sincero incitamento.

A Sanremo per confermarti capolista, Forza Ponsacco!!!