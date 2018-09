Il Ponsacco scivola in casa, la Pianese ringrazia e si prende tre punti

PONSACCO – Ci vuole un episodio per rompere gli equilibri di una partita bloccata a centrocampo e condizionata dal forte vento che è spirato sul Comunale di via della Rimembranza per tutti novanta minuti. E capita alla Pianese proprio quanto mancano una manciata di secondi alla fine del primo tempo: Benedetti L., infatti, si avventa su una palla lunga e, appena entrato in area cade a contatto con Gremigni. Per l’arbitro è rigore e dal dischetto realizza lo stesso Benedetti spiazzando Bulgarelli.

La partita praticamente è tutta qui perché prima succedono poco (al 32’ una conclusione rasoterra a lato di Catanese su angolo di Bianchi a cui replica al 38’ Brega cn una girata dal limite dell’area bloccata in tuffo da Wroblewski).

E nella ripresa i maremmani si chiudono e blindano il risultato correndo pochi pericoli. In verità gli uomini di Maneschi un gol lo segnerebbero anche, con un colpo di testa di Lici al 26’ su cross di Tazzer, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Così per l’Fc Ponsacco 1920 arriva la prima sconfitta stagionale.

IL TABELLINO. FC PONSACCO 1920 – PIANESE 0-1

FC PONSACCO 1920: Bulgarelli; Taz zer, Colombini, Mazzanti (dal 1’st Lici), Gremigni; Castorani (dal 40’st Benericetti), Caciagli, Mariani; Doveri; Brega, Vanni (dal 35’st Semprini). A disposizione. Lai, Remorini, Menichetti, Albanese, Calabrese, Benericetti, Gemignani. All. Maneschi.

PIANESE: Wroblewski, Selimi (dal 3’st Bracciali), Bernardini, Gagliardi, Dell´Acqua; Bianchi, Simeoni, Catanese; Benedetti G.(dal 31’st Ravanelli); Benedetti L. (dal 40’st Grea), Buongiorno (dal 48’st Giustarini). A disposizione: Intorre, Bonati, Di Mascia, Di Leo, Acatullo. All. Masi.

Arbitro: Campagnolo di Bassano del Grappa

Marcatori: pt 47’ Benedetti L. (rigore)

Note: angoli 4-2. Recupero: pt 1; st 4. Ammonito Dell’Aquila, Doveri, Caciagli, Bendetti L., Bianchi, Brega