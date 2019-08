Pontasserchio, il Parco della Pace sarà chiuso dal 4 al 6 settembre per l’abbattimento di un platano

SAN GIULIANO TERME – Il Parco della Pace “Tiziano Terzani” di Pontasserchio resterà completamente chiuso al pubblico da mercoledì 4 a venerdì 6 settembre.

A comunicarlo è il Comune di San Giuliano Terme che ha ritenuto necessario procedere con la messa in sicurezza dell’area.

“Nello specifico – spiega il sindaco Sergio Di Maio – si procederà con l’abbattimento di un platano secolare di oltre trenta metri a causa di un’infezione provocata dal cancro colorato. Lo scorso 16 luglio abbiamo effettuato i sopralluoghi e abbiamo concordato con gli uffici di procedere con questa operazione per la sicurezza di tutti gli utenti del parco, a cui chiedo scusa in anticipo per il disagio dei prossimi giorni. Prosegue quindi la messa in sicurezza di un’area molto importante per il nostro territorio e per i cittadini, che la vivono anche come un luogo di aggregazione”.