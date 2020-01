Ponte di Lugnano: sabato 1 febbraio prove di collaudo

PISA – Ponte di Lugnano chiuso al traffico nella giornata di sabato 1 febbraio per prove di collaudo, così come previsto dalla fase di fine delle lavorazioni di manutenzione straordinaria.

Ricordiamo che gli interventi sono interamente di competenza della Provincia di Pisa. “Il ponte sarà completamente chiuso alla circolazione stradale dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 14:30 alle ore 17, con un’ora e mezza di riapertura, dunque, nella fascia centrale della giornata. In questo modo abbiamo garantito la circolazione nelle ore di punta e consentito il transito di autobus e utenti della strada, in concomitanza con le uscite delle scuole, per effettuare il collaudo, indispensabile per l’incolumità degli utenti della strada”, afferma il Presidente Massimiliano Angori. .

Il collaudo, o prova di carico, si effettua caricando per successivi gradini di carico le tre campata del ponte. Verrà caricata una campata per volta e letti gli abbassamenti a distanza di circa 5 minuti per ogni carico. La lettura sarà eseguita mediante livelli ottici millesimali ad alta precisione, sensibili a qualsiasi interferenza. come ad esempio, vibrazioni dovute al traffico leggero; proprio per tale motivo le letture vengono fatte a motore dei mezzi spenti, ed è necessario chiudere il ponte al transito sia pedonale sia veicolare.



Verranno impiegati tre autoveicoli a 4 assi, ciascuno di massa 41,2 tonnellate – posizionati per intervalli di tempo pari a 5 o 15 minuti: si effettueranno così due letture per ogni posizione, all’inizio e alla fine dell’intervallo di tempo. Si passerà alla

sequenza successiva se tra le due letture di spostamenti verticali vi è una differenza inferiore al 10% dell’incremento registrato nella prima delle due letture. Si disporranno sul ponte n.10 punti di misura topografici in ciascuna campata. Questi saranno sui due lati di a) mezzeria, b) quarti medi c) appoggi. Si posizioneranno i punti di misura sui cordoli interni della pista ciclopedonale.



“Ringrazio la Provincia per aver comunicato con congruo anticipo la chiusura del Ponte e per aver previsto le prove di collaudo in un giorno e in fasce orarie che pensiamo limiteranno i disagi. D’altra parte questi interventi, come spiegato dal Presidente Angori e dai tecnici della Provincia, sono necessari alla fine delle lavorazioni sul Ponte in ottica di sicurezza”, dichiara il Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci. “Siamo certi che i cittadini comprenderanno l’esigenza di quest’ultima chiusura temporanea alla circolazione sul Ponte di Lugnano”, aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Sbragia. “Una chiusura pianificata di sabato, su un prefestivo, e quindi con minore impatto sui flussi viari rispetto ai giorni prettamente lavorativi, e concentrata in due fasce orarie, una mattutina e una pomeridiana, che consentirà anche un regolare deflusso viario durante l’orario di uscita delle scuole”.

A partire dalle 17 di sabato 1 febbraio, la circolazione sarà riaperta regolarmente al traffico. Le modifiche alla viabilità sono disciplinate da apposita ordinanza, disponibile sull’Albo online della Provincia di Pisa.